Weder RTL noch ProSieben überzeugen mit ihren Rankingshows

Quotennews

Beide Sender blickten auf besondere Momente in diesem Jahr zurück. Doch besonders große Aufmerksamkeit erhielten die Formate nicht.



RTL eröffnete den TV-Abend mit einem. Hierfür schalteten 2,31 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil lag bei einem akzeptablen Wert von 6,9 Prozent. Die 0,98 Millionen Umworbenen schafften es zumindest auf eine solide Quote von 10,9 Prozent. In der Rankingshowpräsentierte Moderatorin Sonja Zietlow erstaunliche Geschichten aus alles Welt, die in diesem Jahr viele Menschen bewegt hatten.Für dieses Programm sank die Reichweite auf 1,70 Menschen. Auch die Sehbeteiligung fiel somit auf einen schwachen Wert von 5,2 Prozent. Doch in der Zielgruppe blieb der Erfolg ebenfalls aus. Hier reichten 0,65 Millionen Werberelevante für nicht mehr als niedrige 7,1 Prozent. Daslag bei 1,60 Millionen Fernsehenden und steigerte sich auf einen passablen Marktanteil von 7,2 Prozent. Bei den 0,60 Millionen Jüngeren waren annehmbare 9,0 Prozent möglich.Doch auch ProSieben überzeugte mit der Shownicht. Hier sorgten 0,85 Millionen Fernsehenden gerade einmal für einen ernüchternden Marktanteil von 2,6 Prozent. Bei den 0,52 Millionen Umworbenen kamen ebenfalls nur enttäuschende 5,8 Prozent zustande.verbesserte sich bei einem Publikum von 0,68 Millionen Menschen zumindest auf solide 3,6 Prozent. Bei den 0,44 Millionen kletterte die Quote auf mäßige 7,7 Prozent.