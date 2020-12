«2020  Das Quiz» legt deutlich zu

Quotennews

Knapp sechs Millionen Zuschauer begeisterte der Jahresrückblick in Quiz-Form für sich.



Seit 2008 hat die Quizsendung in Form eines Jahresrückblicks ihren Sendeplatz im Ersten. Beiwar neben Günter Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers in diesem Jahr auch Ralf Schmitz als Kandidat dabei. Die Moderation übernahm wie üblich Frank Plasberg. In den vergangenen Jahren war die Zuschauerzahl kontinuierlich zurückgegangen. Somit ließen sich 2019 noch 4,65 Millionen Fernsehende für das Programm begeistern, was einem starken Marktanteil von 16,9 Prozent entsprach. Die 1,18 Millionen Jüngere errichten eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 14,2 Prozent.In diesem Jahr verbesserte sich die Quizsendung stark und erhöhte die Reichweite auf 5,98 Millionen Menschen. Mehr Interessenten saßen zuletzt 2014 vor dem Bildschirm. Folglich landete auch die Quote bei einem herausragenden Wert von 19,9 Prozent. Das Quiz war zusätzlich auf dem Gesamtmarkt das gefragteste Programm des Tages – noch vor der «Tagesschau». Auch die 14- bis 49-Jährigen waren mit 1,48 Millionen Zuschauer sehr stark vertreten. Daraus folgte ein überragender Marktanteil von 17,3 Prozent, was einem neuen Bestwert entsprach.Auch dieprofitierten ab 23.35 Uhr noch von den hohen Werten. Für die Nachrichtensendung interessierten sich weiterhin 3,21 Millionen Fernsehende. Somit verbuchte der Sender einen hohen Marktanteil von 18,2 Prozent. Die 0,78 Millionen Jüngeren lagen bei einem sehr starken Ergebnis von 14,5 Prozent. Mit der Tragikomödieverkleinerte sich das Publikum auf 0,91 Millionen und 0,17 Millionen jüngere Menschen. Somit waren noch annehmbare Werte von 8,6 und 5,0 Prozent möglich.