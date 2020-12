Primetime-Check

Quiz oder Serie bei den Öffentlich-Rechtlichen? Film oder Live-Show bei den Privaten? Und wie schnitt die Sozial-Reportage bei RTLZWEI ab?

Das Erste zeigte eine weitere Ausgabeund lockte damit 3,42 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,53 Millionen aus der jüngeren Gruppe an.vergrößerte danach die Reichweite auf 4,12 Millionen. Von den 14- bis 49—Jährigen schalteten 0,70 Millionen ein. Die Gesamtmarktanteile der ersten beiden Primetime-Programme beliefen sich auf 10,3 und 12,5 Prozent. Bei den Jüngeren standen 6,0 und 7,6 Prozent auf dem Papier. Im Anschluss an die, die 3,68 Millionen informierte (Marktanteil: 12,3 Prozent), übertrug diedie Highlights der DFB-Pokalpartien vor 2,90 Millionen Fußball-Fans, darunter 0,53 Millionen Junge. Es wurden 12,7 und 8,1 Prozent Marktanteile gemessen. Das ZDF präsentierte zu Beginn des Abends die Quizshowund unterhielt damit 3,52 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 10,7 Prozent insgesamt und 5,7 Prozent bei den Jüngeren.RTL setzte den gesamten Abend über auf. Die vierstündige Liveshow verbuchte eine Reichweite von 1,81 Millionen, wovon 1,02 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile für den Kölner Sender lagen bei 7,1 respektive 14,2 Prozent. RTLZWEI strahlte zwei Folgenaus. Die Doppelfolge kam auf 1,08 Millionen beziehungsweise 0,68 Millionen Zuschauer, davon stammten 0,53 und 0,30 aus der werberelevanten Gruppe. RTLZWEI markierte Zielgruppenanteile von 6,0 und 5,2 Prozent. VOX sendete eine neue Ausgabe vonund verzeichnete damit 1,12 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe waren 0,44 Millionen dabei, was zu einer Einschaltquote von 5,4 Prozent führte.ProSieben und Sat.1 zeigten jeweils Spielfilme. Die Rote Sieben hoffte mitauf gute Zahlen und bekam sie auch. Insgesamt schalteten 1,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, darunter auch 1,17 Millionen Umworbene. Für den Sender aus Unterföhring bedeutete dies Marktanteile von 5,4 und 13,3 Prozent. Sat.1 versuchte mitsein Glück und begeisterte 1,64 Millionen Zuschauer insgesamt. In der Zielgruppe sprang ein Marktanteil von 7,7 Prozent heraus. Kabel Eins versendete die beiden Filmesowie. Beide Filme kamen nicht gut an und so holte Kabel Eins Sehbeteiligungen von 0,66 und 0,54 Millionen Zusehern. In der für die Werbewirtschaft relevanten Gruppe der 14- bis 49-Jährigen stand ein Marktanteil von 2,5 beziehungsweise 3,6 Prozent zu Buche.