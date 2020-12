Finale, Ole! Bauern-Soap holt 5,51 Millionen Zuschauer

Quotennews

Nach neun Folgen ist bei RTL zumindest kurzfristig Ruhe im Karton. Die 16. Staffel von «Bauer sucht Frau» lief fantastisch.

-Fernsehzuschauer haben es mitbekommen: Das große traditionelle Scheunenfest musste Corona-bedingt ausfallen, aber zum Abschluss der Dreharbeiten lud Moderatorin Inka Bause ihre Landwirte und Denise zum Kennenlernen und gemeinsam Feiern ein. 5,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wollten wissen, wie es den Teilnehmern nach den Hofwochen ergangen ist.Mit Themen, wer glücklich vergeben ist und bei wem die Liebe scheiterte, holte die zweistündige Sendung einen Marktanteil von 16,8 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte sich die Kölner Fernsehstation 1,65 Millionen Zuschauer. Mit Thomas, Andy, Peter und anderen sicherte sich die neunte Ausgabe der 16. Staffel einen Marktanteil von 17,8 Prozent. Übrigens: Schon in wenigen Tagen sucht Inka Bause am RTL-Vorabend nach neuen Teilnehmern.Um 22.40 Uhr fuhr3,38 Millionen Zuschauer ein, 1,03 Millionen gehörten zu den 14- bis 49-Jährigen. Bei den Umworbenen verbuchte das Magazin mit Nazan Eckes 16,7 Prozent.sicherte sich 12,4 Prozent in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum erreichte man 1,13 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,4 Prozent.