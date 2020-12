Das Erste trumpft mit Biathlon und dem «Tatort»

Quotennews

Ein neuer Quotengarant für den Sender ist neben der beliebten Krimisendung auch das Wintersportprogramm.



Derstammte an diesem Sonntagabend aus Österreich. Das Ermittlerteam Eisner und Fellner muss den Fall um einen toten Obdachlosen aufklären. Von der Rekordreichweite von 13,60 Millionen Zuschauern in der vergangenen Woche war das Ergebnis zwar recht weit entfernt, trotzdem begeisterte das Programm 9,23 Millionen Fernsehende und holte sich den Tagessieg. Dies spiegelte sich auch in einem ausgezeichneten Marktanteil von 25,7 Prozent wider. Die 1,99 Millionen Jüngeren lagen bei einem hervorragenden Wert von 19,4 Prozent.Mitschloss sich sogleich ein weiterer Krimi an. Das Publikum verkleinerte sich auf 4,02 Millionen Menschen. Es war noch eine gute Sehbeteiligung von 15,0 Prozent möglich. Die 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährigem fielen zurück auf überdurchschnittliche 7,6 Prozent Marktanteil. Diehielten noch 2,59 sowie 0,43 Millionen jüngere Fernsehende vor dem Bildschirm. Hieraus resultierten gute Werte von 13,4 und 7,3 Prozent.Deutlicher Sieger bei der Übertragung des Wintersports war die Disziplin Biathlon. Der Massenstart der Herren, bei dem sich Arnd Peiffer die Goldmedaille holte, wurde von 4,38 Millionen Zuschauern verfolgt. Somit ergatterte der Sender herausragende 25,7 Prozent. Auch die 0,91 Millionen Jüngeren landeten bei einem überragenden Ergebnis von 18,9 Prozent. Ab 14.25 Uhr erhöhte der Massenstart der Damen auf 4,81 Millionen Fernsehende. Weiterhin war eine sehr starke Quote von 24,8 Prozent möglich. Auch bei den 1,01 Millionen jüngeren Zuschauern freute man sich über 18,5 Prozent Marktanteil.