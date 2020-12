Halbfinale von «Supertalent» enttäuscht

Quotennews

Am vergangenen Donnerstag sank die Anzahl an Zuschauern vom «Supertalent» schon gefährlich ab.

Am Donnerstag ging es im-Ring heiß her. In der Castingshow mit Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Evelyn Burdecki und Chris Tall traten wieder zahlreiche Künstler an, um ins Finale einzuziehen, welches der Kölner Sender RTL am Samstag ausstrahlt. Gute Chancen auf das Finale hatten unter anderem Opernsängerin Vanessa (34) aus Saarbrücken, Comedian Elastic und die Handstandakrobaten Messoudi Brothers.Das Halbfinale erreichte 2,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, vor einer Woche enttäuschte das Format mit nur 2,32 Millionen Zuschauern. Am Samstag verbesserte man sich wieder auf 3,04 Millionen Seher. Der nun eingefahrene Marktanteil von 8,6 Prozent zeigt aber auch, dass die besten Zeiten vorbei sind. Bei den jungen Erwachsenen sicherte sich RTL lediglich 0,97 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich in dieser Gruppe auf 11,4 Prozent. Vor acht Tagen erzielte man 1,02 Millionen Umworbene, der Marktanteil betrug 12,6 Prozent.Im Anschluss durften die Pochers wieder auf Sendung.sorgte beim Marktführer für 1,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 8,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte man sich mit der letzten Folge in diesem Jahr 0,72 Millionen Zuschauer. Hier belief sich der Marktanteil auf 13,5 Prozent.