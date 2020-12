«Star Trek: Lower Decks» landet bei Prime Video

Vermischtes

Amazon Prime Video sicherte sich die Animationsserie «Star Trek: Lower Decks» und wird sie weltweit ausstrahlen, auch in Deutschland. Los geht es Ende Januar.

Amazon Prime Video hält kurz vor Weihnachten gute Nachrichten für alle «Star Trek»-Fans bereit, denn das Streamingportal sicherte sich die Rechte an der Animationsserie. Alle zehn Episoden der ersten Staffel stehen ab dem 22. Januar 2021 für die Kunden zur Verfügung. Schöpfer der Serie ist Mike McMahan, der bereits fürals ausführender Produzent tätig war.Die Serie spielt im Jahre 2380 an Bord der U.S.S. Cerritos, einem der unwichtigsten Raumschiffe der Sternenflotte. Im Zentrum stehen die vier jungen Mitglieder und Ensigns der Unterstützungs-Crew: Beckett Mariner (Tawny Newsome), Brad Boimler (Jack Quaid), Rutherford (Eugene Cordero) und Tendi (Noël Wells). Sie müssen nicht nur den dienstlichen Pflichten nachkommen, sondern auch ihren sozialen Alltag bewältigen – oft während das Schiff dabei von einer Vielzahl von Sci-Fi-Anomalien erschüttert wird. In der Serie bekommen die- und-Darsteller Jonathan Frakes und Mirina Sirtis sowie John de Lancie in der Rolle des Q aus «Star Trek: The Next Generation» versteckte Gastauftritte.«Star Trek: Lower Decks» ist eine Produktion von CBS‘ Eye Animation Productions, von Secret Hideout und Roddenberry Entertainment. Als ausführende Produzenten fungieren Alex Kurtzman, Heather Kadin, Rod Roddenberry, Tevor Roth und Katie Krentz. Serienschöpfer Mike McMahan übernimmt neben der Rolle des ausführenden Produzenten auch den Showrunner-Posten. Titmouse dient als Animationsstudio für die Serie.