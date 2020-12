«Empire»-Cookie-Spinoff kommt nicht voran

US-Fernsehen

Das Projekt wird wohl bei FOX nicht mehr fortgeführt.

Das potenzielle-Spinoff rund um Cookie Lyon mit Taraji P. Henson in der Hauptrolle wird beim US-Network FOX nicht mehr weiterentwickelt. Bereits im Juli wurde die Serie erstmals angekündigt. Henson hat einen First-Look-Deal mit 20th Television. Details über die Serie waren damals sehr spärlich. Nach Informationen einer gut vernetzten Person soll das Projekt an einen anderen Sender verkauft werden.«Empire»-Mitschöpfer Danny Strong sollte die Serie zusammen mit Stacy A. Littlejohn und Yolonda Lawrence schreiben, während Sanaa Hamri als Regisseurin an Bord war. Lee Daniels fungierte als ausführender Produzent neben Brian Grazer und Samie Falvey von Imagine Entertainment. Henson war ebenfalls als ausführender Produzent an dem Projekt beteiligt. 20th Television und Imagine Entertainment produzieren.Ein mögliches Hindernis für das Projekt ist die Tatsache, dass 20th Television und FOX zum «Empire»-Start Teil desselben Unternehmens waren. Seitdem wurde 20th Television von Disney aufgekauft, während Fox Entertainment keine Rechte mehr hält.