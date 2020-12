«Schroeder & Somuncu»: radioeins-Podcast ab 2021 wöchentlich

EXKLUSIV Vermischtes

Der Podcast «Schroeder & Somuncu» von radioeins, der alle zwei Wochen neu erscheint, findet ab 2021 im Wochenrhythmus statt, wie Quotenmeter exklusiv berichten kann.

Wie der rbb gegenüber Quotenmeter bestätigte, findet der Podcastvon radioeins im Jahr 2021 wöchentlich statt. Wann die Umstellung erfolgt, ist allerdings noch nicht klar. Aktuell sind die beiden Moderatoren Florian Schroeder und Serdar Somuncu alle zwei Wochen zu hören. Das Duo ist bekannt durch ihre Meinungsfreudigkeit, wobei sie zusammen und mit geballter Kraft die politisch-gesellschaftliche Lage in Deutschland einer handfesten Analyse unterziehen.In diesem Jahr wird es in zwei Wochen noch eine Folge geben. Bislang sind acht Ausgaben erschienen, die alle eine Laufzeit von einer bis zwei Stunden hatten – mit Ausnahme der ersten Episode, die sich über drei Stunden streckte.Serdar Somuncu wurde bekannt als Komiker und Schauspieler und tourte als „Hassias“ jahrelang durch Deutschland. Er ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und sich nicht immer politisch korrekt auszudrücken. Florian Schroeder ist nach eigenen Angaben „Homurist in Wort und Bild“. Er schreibt Kolumnen für den WDR 2, radioeins und hr1 und ist Autor beim Rohwolt-Verlag. Zudem moderiert er dieim Ersten.