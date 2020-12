Biathlon und Skifliegen sind die Gewinner beim ZDF-Wintersport

Quotennews

Nach einem gelungenen Sonntag voll Sport stand «Rosamunde Pilcher» am Abend nicht gut da.



Das Thema Wintersport bestimmte das gestrige Fernsehprogramm im ZDF . Das erste Highlight war die Verfolgung im Biathlon ab 11.45 Uhr. Hier saßen 3,93 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm, die sich einen sehr starken Marktanteil von 22,8 Prozent sicherten. Eine herausragende Sehbeteiligung von 13,6 Prozent wurde auch bei den 0,70 Millionen Jüngeren erreicht.Um 14.00 Uhr folgte die Biathlon-Staffel, bei der sich die deutschen Männer die Bronze-Medaille sicherten. Die Reichweite erhöhte sich auf 4,35 Millionen Zuschauer, während die Quote bei hohen 21,5 Prozent lag. Auch die 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährigen brachten mit 13,5 Prozent ein ausgezeichnetes Ergebnis zustande. Mit 4,81 Millionen Menschen schauten noch mehr Zuschauer bei der Skifliegen-WM zu. Der Marktanteil verbesserte sich auf 22,0 Prozent. In der Gruppe der jüngeren Fernsehenden wurden noch hohe 11,6 Prozent gemessen.Zur Primetime lief schließlich, eine Wiederholung aus dem Jahr 2016. 3,67 Millionen Zuschauer lockte das ZDF , was jedoch nur für annehmbare 9,8 Prozent Marktanteil reichte. Noch schlechter lief es bei den 0,36 Millionen Jüngeren. Hier lag die Sehbeteiligung bei einem miesen Wert von 3,1 Prozent. Dasverbesserte die Reichweite im Anschluss auf 4,66 Millionen Menschen und erzielte einen guten Marktanteil von 15,2 Prozent. Die 0,67 Millionen 14- bis 49-Jährigen erhöhten die Quote ebenfalls auf gute 7,1 Prozent.