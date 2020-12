«Pretty in Plüsch» verabschiedet sich frühzeitig und unauffällig

Quotennews

Statt zu einer Quotensteigerung führte das Finale zu neuen Tiefstwerten. Nur bei den Jüngeren vergrößerte sich die Reichweite.



Aufgrund der enttäuschenden Quoten brachte Sat.1 die neue Showschneller als gedacht über die Bühne. Nicht wie geplant in der folgenden Woche, sondern bereits am gestrigen Abend stand die Finalshow im Programm. Die ersten beiden Folgen hatten sich mit einem Publikum von 0,94 sowie 0,93 Millionen Zuschauern bei ähnlich schwachen Marktanteilen von 3,1 und 3,0 Prozent gehalten. In der Zielgruppe lag die Quote jeweils bei ernüchternden 5,1 Prozent.Im Finale wurde der Reihe nach enthüllt, welche Stars den Puppen ihre Stimme geliehen hatten. Enttarnt wurden Jeanette Biedermann, Mandy Capristo, Milow und Henning Wehland, der schließlich gemeinsam mit Jessica Paszka gewann. Doch nicht einmal diese zahlreichen Enthüllungen lockten mehr Fernsehende, stattdessen sank die Reichweite auf 0,77 Millionen Menschen. Für den Sender bedeutete dies einen miesen Marktanteil von nur 2,6 Prozent. Da half es auch nicht, dass sich die 0,45 Millionen Umworbenen leicht auf 5,6 Prozent verbesserten. Auch zwei Folgen der Sketchcomedytaten sich im Anschluss schwer. 0,58 beziehungsweise 0,59 Millionen Zuschauer kamen nur auf niedrige 2,7 und 3,5 Prozent. Bei den Jüngeren lag die Sehbeteiligung ebenfalls bei schwachen 5,3 sowie 5,7 Prozent.Deutlich besser lief es da bei ProSieben mit dem Thrillerkrimi, welcher 2,22 Millionen Filmfans zum Einschalten bewegte. Der Sender generierte somit einen ausgezeichneten Marktanteil von 7,4 Prozent. Die 0,93 Millionen Werberelevanten verbuchten zudem gute 11,7 Prozent. Am späteren Abend schaltenten für den Thrillernoch 1,03 Millionen sowie 0,41 Millionen jüngere Fernsehende ein. Während insgesamt starke 6,6 Prozent Marktanteil zustande kamen, lag die Quote in der Zielgruppe bei soliden 8,6 Prozent.