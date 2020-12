Nächster Coroana-Fall: Ellen DeGeneres muss pausieren

Köpfe

Die Produktion ihrer Show «The Ellen DeGeneres Show» wird bis Januar pausieren müssen.

Wie ein Sprecher von Telepictures dem US-Magazin ‚Variety‘ bestätigte ist die Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres positiv auf das Corona-Virus getestet worden, sodass die Produktion für ihre Nachmittagssendungbis Januar pausiert werde. Die Pause kommt ausgerechnet nach den jährlich stattfinden «12 Days of Giveaways», in der Ellen ihrem Publikum jeden Tag Geschenke macht.In einem Tweet schrieb Ellen: „Hallo an alle, Ich wollte euch wissen lassen, dass ich positiv auf Covid-19 getestet worden bin. Im Moment geht es mir zum Glück gut. Jeder, mit dem ich in engem Kontakt stand, ist informiert worden und ich folge allen Anweisungen der CDC (Das amerikanische Gesundheitsministerium,). Ich sehe euch alle nach den Feiertagen wieder. Bitte bleibt gesund und sicher.“Das Rating, das in den USA zum Ermitteln der werberelevanten Zuschauergruppe zur Hand gezogen wird, war seit Mai nicht mehr so hoch wie während der «12 Days of Giveaways».