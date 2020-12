«The Crown» stürzt «Das Haus des Geldes»

VOD-Charts

Vergangene Woche nahm «Das Haus des Geldes» Platz auf dem Thron der VOD-Charts. In dieser Woche ist die Netflix-Reihe gar nicht mehr dabei, stattdessen winkt die rechtmäßige Herrscherfamilie wieder von ganz oben.

In dieser Woche ging der Blick über den Ärmelkanal hin zu den Engländern, die zum ersten Mal in einem westlichen Land eine Person gegen das Corona-Virus impften. Aber nicht nur aus Nachrichtensicht waren die Briten sehr begehrt: Die Streamingkunden sahen wieder vermehrt die Erfolgsserie, dazu aber später mehr. Platz neun erkämpfte sich in dieser Woche, der damit sogar den Vorwochen-Siegerhinter sich und somit aus den Top10 werfen konnte. 1,77 Millionen streamten in dieser Woche. Na nu? Es geht direkt mit Platz neun los, aber was ist mit Platz zehn? Richtig, den gibt es in dieser Woche nicht, denn Platz neun teilt sich «John Wick» mit. Die Krimiserie erreichte ebenfalls eine Bruttoreichweite von 1,77 Millionen. Beide Titel stoßen neu in die Top10 vor.Platz sieben teilen sich– vergangene Woche mit 2,30 Millionen Zuschauer auf Platz zehn – und. Beide Serien unterhielten 1,79 Millionen Zuschauer in der ersten Dezemberwoche.kehrt auf Platz sechs in die Liste zurück. Vor Kurzem verkündete Amazon den Start des zweiten Teils der sechsten Staffel (30. Dezember), was viele Nutzer wohl noch einmal dazu bewegte, sich auf den neuesten Stand zu bringen. Die Wikinger kamen jedenfalls auf 2,19 Millionen Seher.Die Top5 beginnt mit einem ausgelaufenen Sitcom-Klassiker.belegt Platz fünf mit 0,01 Millionen Zuschauern mehr als «Vikings». 2,20 Millionen stehen zu Buche. Auch Platz vier ist eine bereits zu Ende gegangene Sitcom:. Vom vierten auf den fünften Rang ist aber eine deutliche Erhöhung der Bruttoreichweite zu erkennen. Die Nerds rund um Sheldon Cooper holten 4,02 Millionen Zuschauer.Wieder auf dem Treppchen, aber diesmal auf der niedrigsten Stufe liegt. Die Netflix-Serie verlor gut 600.000 Streamer im Vergleich zur Vorwoche und ergatterte eine Bruttoreichweite von 4,36 Millionen. Ein wenig mehr schafftevon Disney+. Die Serie kam auf 4,44 Millionen Aufrufe. Die Krone eroberte sich in dieser Wochezurück, nachdem sie in der Vorwoche auf Platz sechs abgerutscht war. Damals sahen die britische Serie 3,45 Millionen. In dieser Woche verdoppelte sich dieser Wert fast. Es schalteten 6,24 Millionen ein. Damit grüßt «The Crown» nach einer Woche Pause wieder von ganz oben der Liste.