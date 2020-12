«Webcam-Girls»-Doku läuft nach dem Drogen-Format gut

Quotennews

Die erste Folge der neuen Doku-Soap lief überraschend gut. «Hartes Deutschland» räumte wie jede Woche ab.

Am Donnerstagabend probierte der Grünwalder Fernsehsender RTLZWEI sein Glück mit der Reportage. Das Format begleitete die Frauen Roxxy X, Jordan, Bea und Vika bei der Heimarbeit. Ebenfalls zu Wort kam die ehemalige Webcam-Darstellerin Kathi Kess, die vor zwei Jahren ihren Job an den Nagel hängte und seither als Schlagersängerin aktiv ist.Zwischen 22.15 und 00.15 Uhr verfolgten 0,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren den vermeintlichen Traumjob zur Corona-Krise. Der knapp zweistündige Film verbuchte einen Marktanteil von 4,0 Prozent. 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen wollten wissen, wie hoch der Preis für dieses Leben ist und was man wirklich tun muss, um viel Geld zu verdienen. Der Marktanteil der Reportage lag bei fabelhaften 8,7 Prozent.Im Vorfeld strahlte RTLZWEI eine weitere Episode seiner Erfolgs-Doku-Reiheaus. Die 15. Episode der zweiten Staffel spielte sich dieses Mal in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover ab. Der Blick in einen der härtesten Drogenumschlagsplätze Deutschlands interessierte 1,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 3,3 Prozent.Im Mittepunkt der Sendung stand dieses Mal der 40-jährige René, der Heroin, Alkohol und Kokain konsumiert. Bereits 14,5 Jahre saß der Vater einer Tochter wegen verschiedenster Delikte im Gefängnis. Dieses Schicksal verfolgten 0,63 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre, der Marktanteil lag bei starken 7,6 Prozent.