«Schwester, Schwester  Hier liegen sie richtig!» kehrt zu RTL zurück

TV-News

Noch in diesem Jahr kommt die zweite Staffel der Serie zu TV Now. Im Januar folgt dann die lineare Ausstrahlung.

Die zweite Staffel der Krankenschwester-Serieist ab dem 7. Januar bei RTL zu sehen. Bereits eine Woche zuvor, also an Silvester, werden bereits alle zehn Folgen bei TV Now zum Abruf bereitstehen. Zusammen mitundkomplettiert «Schwester, Schwester» ab 21:45 Uhr den Seriendonnerstag beim Kölner Sender.Die Serie ist eine Produktion der UFA Fiction GmbH im Auftrag von RTL. Produzent und Headwriter ist Tommy Wosch, ausführende Produzentin ist Viola-Franziska Bloess. Luisa Laute ist Producerin. Die RTL-Redaktion liegt bei Manuel Schlegel unter der Bereichsleitung Fiction von Frauke Neeb und Hauke Bartel. In den Hauptrollen stehen Caroline Maria Frier, Anna Julia Antonucci, Mareile Blendl, Gisa Flake sowie Christian Tramitz und Tom Beck.Was wird in der neuen Reihe passieren? Im vollen Einsatz um ihre Patienten geraten Micki Busch (Frier) und die drei Schwestern Charly (Antonucci), Trudi (Blendl) und Doro (Flake) immer wieder in brenzlige Situationen. Zusätzlich kommt ihnen der tyrannische Klinikchef Friedrich Tümmler (Tramitz) ständig in die Quere und hält vor allem Micki auf Trab. Sie durchläuft dazu auch emotional eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Dr. Paul Ash (Beck), der neue Arzt der Klinik, ist ein alter Bekannter von ihr, auf den sie gar nicht gut zu sprechen ist. Nach einem One-Night-Stand hat er sich nicht mehr gemeldet und das, obwohl Micki sich richtig in ihn verknallt hatte.