«Amanda Knox»-Produzenten machen sich selbständig

Stephen Robert Morse und Max Peltz gründen die Lone Wolf Studios.

Die Produzenten Stephen Robert Morse und Max Peltz schließen sich zusammen, um die neue Produktionsfirma, die Lone Wolf Studios, aus dem Boden zu stampfen. Die Full-Service-Produktions-, Vertriebs- und Finanzierungsgesellschaft für Film und Fernsehen wird Büros in London, New York und Los Angeles beziehen.Morse, dessen Produktionsarbeit für den Netflix-Dokumentarfilm «Amanda Knox» erhielt, sagte, dass die Firma das Ethos der Gründer darstellt. Die beiden Gründer sehen sich als einsame Wölfe auf einem riesigen Film- und Serienmarkt. Das Unternehmen hat bereits eine Reihe von Projekten in verschiedenen Produktionsstadien in Entwickelung.„Wir versuchen, eine andere Art von Produktionsfirma zu sein, da wir hoffen, vertikal integriert zu sein, wie ein Mini-Studio“, sagte Peltz. „Wir haben viele Verkäufe für unsere früheren Projekte getätigt, wir haben junge Filmemacher finanziert, und wir haben informell große Talente gemanagt, also planen wir, das Beste aus diesen zusätzlichen Geschäftsbereichen zu machen - natürlich ohne den Fokus auf unsere Produktionen zu verlieren - während wir weiter wachsen.“