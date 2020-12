Von NBCU zu Leonine Studios: Patrick Phelan wechselt

Köpfe

Patrick Phelan verlässt NBC Universal in Richtung Leonine Studios. Dort wird er Director of World Sales.

In seiner neuen Tätigkeit bei denwird Phelan die internationalen Vertriebsaktivitäten im Lizenzhandel zu verantworten haben. Christiane Goldberg, SVP License Sales freut sich in einem Statement auf die Zusammenarbeit mit Phelan. Sie stellt vor allem seine herausragende internationale Marktführung heraus und äußert, dass sich mit ihm die internationale Präsenz des Unternehmens im Lizenzgeschäft weiter ausbauen wird. Ziel ist die Internationalisierung der Leonine Studios voranzutreiben.Zuletzt war Patrick Phelan Director of Sales Liaison bei, jedoch ziert sein Vita bereits der Posten des Vice President of Sales bei, Vice President of Sales beiund beisowiewar er Senior Sales Manager. In seinen Tätigkeiten war er bereits für die Rechtevermarktung bei Produktionen wieoderverantwortlich.Phelan zeigt sich aufgrund seiner neuen Anstellung hochmotiviert. Teil des dynamischen Wachstums der Leonine Studios zu sein, sei für ihn hochspannend. Sein neuer Arbeitgeber stehe für Premium Content mit einer Reihe von großartigen Projekten mit hoher Attraktivität für den internationalen Markt. Mit seiner Erfahrung möchte er seinen Beitrag zur Realisierung dieses Potenzials leisten.