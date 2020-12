«The Crown» muss die Krone abgeben

VOD-Charts

Nach zwei Wochen an der Spitze muss «The Crown» Platz eins an einen alten bekannten abgeben. «The Big Bang Theory» rückt auf das Treppchen vor.

Deutlich enger als in der vergangenen Woche ging diesmal zu. Denn mit, das vergangene Woche mit einer Bruttoreichweite von 8,69 Millionen klar das Feld dominierte, findet sich der ehemalige Spitzenreiter nur noch im Mittelfeld wieder. Aber der Reihe nach. Auf Platz zehn liegt in dieser Woche die Netflix-Serie(«Das Damengambit») und ist damit neu mit in den Top10. Die Serie um die Schachspielerin Elizabeth Harmon holte eine Reichweite von 2,30 Millionen Zuschauern. Damit muss sich die Serie knapp gegengeschlagen geben, das mit einer Bruttoreichweite von 2,87 Millionen auf Platz neun ins Ziel kommt.Platz sieben teilen sich zwei altgediente Serien-Erfolge, die wohl unterschiedlicher kaum sein könnten.undkommen jeweils auf 3,44 Millionen Seher. Damit gewinnt die Zombie-Apokalypse zwar 700.000 Zuschauer hinzu, verliert allerdings fünf Plätze gegenüber der Vorwoche. Die Sitcom um Ted Mosby war in der Vorwoche gar nicht vertreten. Auf Platz sechs landete wie erwähnt. Die Drama-Serie rund um das britische Königshaus büßte mehr als fünf Millionen Klicks ein. Insgesamt lag die Bruttoreichweite bei 3,45 Millionen. 10.000 Zuschauer mehr holte Platz fünf:, ebenfalls in dieser Woche wieder neu dabei.folgt auf Platz vier mit 4,03 Millionen. Vergangenen Woche stand hier noch eine Reichweite von 1,83 Millionen zu Buche.Die Top drei fängt mit einer ausgelaufenen Sitcom an:schnappt sich mit 4,60 Millionen Zuschauern die niedrigste Stufe auf dem Treppchen. Platz zwei geht an. Die Netflix-Serie dreht sich um die Krankenschwester Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) und lockte in dieser Woche 5,06 Millionen Fans an und befindet sich neu in den Top10. Nicht neu ist der Titel, der in dieser Woche die Spitzenposition ergattern konnte.lockte 3,41 Millionen mehr Zuschauer als im vergangenen Zeitraum an und kletterte folglich um sechs Plätze. Damit durchbricht die spanische Serie die zweiwöchige Regentschaft von