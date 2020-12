Teddy gönnt es uns, aber Zuschauer ihm nicht

Quotennews

Die Premiere der neuen ProSieben-Show «Teddy gönnt dir!» fiel erwartungsgemäß schwach aus.

Am Donnerstagabend debütierte die neue ProSieben-Showmit Teddy Teclebrhan. In dem Format müssen Kandidaten aus dem Publikum gegen den Titelgeber antreten und können mindestens 1.000 Euro gewinnen. Sollten sie das Spiel gegen den Allrounder Teddy verlieren, wandert die fast schon süße Gewinnsumme in den Pott.Die erste Ausgabe, die von der Allzweckwaffe Steven Gätjen moderiert wurde, erreichte lediglich 0,97 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil der Sendung lag bei mauen 3,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte man sich 0,67 Millionen, der Marktanteil bei den Umworbenen sorgte für 8,3 Prozent. Kaum zu glauben: Für diese Quoten stieg ProSieben – wie jedes Jahr – aus «The Voice of Germany» aus.Im Anschluss setzte die rote Sieben auf Chris Hemsworth, Scarlett Johansson und anderen US-Stars, die über Dinge berichteten, die sie dazu gebracht haben, im sprichwörtlichen Boden zu versinken. Die Marvel-Stars bekamen beiPlatz, um den Marvel-Day am Sonntag bei ProSieben zu bewerben. 0,70 Millionen Menschen schalteten das Format mit Vivianne Geppert ein, das 3,8 Prozent Marktanteil holte. Bei den Umworbenen standen 0,45 Millionen Zuschauer auf dem Papier, der Marktanteil belief sich auf 8,8 Prozent.Zwischen 23.35 und 03.25 Uhr (Quoten nur bis 03.00 Uhr) wiederholte ProSieben. 0,20 Millionen Zuschauer verfolgten die Wiederholung von Samstag, die auf einen Marktanteil von 3,2 Prozent kam. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich das Format mit Moderatorin Jeannine Michaelsen enttäuschende 8,2 Prozent.