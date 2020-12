Primetime-Check

Wie lief der Auftakt des Dreiteilers «Das Geheimnis des Totenwaldes» im Ersten? Und wie sah es für den Serienabend bei ProSieben aus?



Das Erste startete am Mittwochabend mit Teil eins des Dreiteilersin die Primetime und sicherte sich hiermit bei 6,55 Millionen Zuschauern einen sehr starken Marktanteil von 20,5 Prozent. Bei den 0,98 Millionen Jüngeren glich dies hohen 10,7 Prozent. Auch eine Ausgabe vonlag im Anschluss mit einem Publikum von 3,53 Millionen Menschen noch bei einer guten Quote von 12,5 Prozent. Bei der jüngeren Zuschauerschaft durfte der Sender auch mit den weiterhin starken 8,5 Prozent Marktanteil zufrieden sein. Ab 22.15 Uhr blieben schließlich noch 2,67 Millionen Interessenten für dieauf dem Sender, was dem Ersten gute Marktanteile 11,4 und 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte. Im ZDF fuhr man mit der Benefiz-Galaüberdurchschnittliche 14,1 Prozent Marktanteil bei einer Reichweite von 4,41 Millionen Menschen ein. Bei den 0,35 Millionen jüngeren Fernsehenden lag die Sehbeteiligung nur bei mauen 3,9 Prozent. Mit demwaren dem Sender weiterhin gute 15,8 Prozent Marktanteil bei 4,03 Millionen Zuschauern sicher. Die 0,50 Millionen Jüngeren verbesserten die Quote auf gute 6,7 Prozent.Bei RTL sorgte das Halbfinale vonfür einen mauen Marktanteil von 8,5 Prozent ein. Folglich verfolgten 1,75 Millionen Zuschauer gespannt, wer das Herz der diesjährigen Bachelorette erobern wird. In der Zielgruppe kam man damit auf bessere 12,3 Prozent Marktanteil bei 1,10 Millionen Begeisterten. Sat.1 lag mitbei guten 6,3 Prozent hielt somit 1,78 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Bei den 0,81 Millionen Werberelevanten kam eine hohe Quote von 10,1 Prozent zustande.Das Programm bei ProSieben bestand an diesem Abend aus zwei Folgensowie dem Film. Es schalteten zwischen 1,23 und 0,71 Millionen Fernsehenden ein und die Sehbeteiligung erhöhte sich im Laufe des Abends von soliden 3,8 auf gute 4,4 Prozent. In der Zielgruppe sanken die Werte hingegen von guten 8,9 auf passable 7,4 Prozent. Bei RTLZWEI liefen in der Primetime zwei Episoden von. Diese Auswanderersoap schauten sich anfangs insgesamt 1,54 sowie 1,55 Millionen Neugierige an, was einer ausgezeichneten Quote von 4,8 und 5,2 Prozent entsprach. Bei den Umworben standen ebenfalls hohe Werte von 7,9 und 7,7 Prozent auf dem Papier.Kabel Eins erreichte mit0,92 Millionen Zuschauer und solide 3,1 Prozent Marktanteil. Bei der werberelevanten Gruppe kamen gute 5,9 Prozent zustande. VOX schnitt mit dem Actionthrillerbei 1,41 Millionen Fernsehenden recht gut ab. Hier wurde ein Marktanteil von 4,9 Prozent ermittelt. Die 0,44 Millionen Jüngeren erzielten hingegen nur annehmbare 5,3 Prozent Marktanteil.