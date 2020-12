Spice Girl Mel B. moderiert «The Fashion Hero»

England

Die Musikerin löst damit Brooke Hogan ab.

Das Spice Girl Mel B. wird die zweite Staffel des Model-Wettbewerbsausrichten. Die von den BBC Studios produzierte und von Rapid Blue («Dancing with the Stars») unterstützte Show wird im Frühling im südafrikanischen Sun City Resort gedreht. Die erste Staffel der Sendung, die von Brooke Hogan moderiert wurde, wurde geschaffen, um die vorgefassten Schönheitsstandards der Modeindustrie in Frage zu stellen.Das Format wurde in 160 Territorien ausgestrahlt. Unter anderem war das Format bei Discovery LatAm, Nine Now Australien und RTL II in Ungarn zu sehen. Aber auch digitale Plattformen wie Amazon Prime Video und Tubi TV zeigten die Show.Mel B kommentiert: "Endlich ist eine Show entstanden, die für alles steht, an das ich glaube. «Fashion Hero» ist mein Traumjob, weil es weniger eine Fernsehshow als vielmehr eine Bewegung ist. Als ich den Spice Girls beitrat, gab es nicht viele Sängerinnen in britischen Girl-Bands, die wie ich aussahen. Ich war anders, wir waren alle anders, und das war etwas, das wir feiern wollten.“