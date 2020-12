Brittanya Karma an Corona verstorben

Köpfe

Die YouTuberin war unter anderem auch für VOX im Fernsehen tätig.

Bereits seit 17. November 2020 wussten die Follower der YouTuberin Brittanya Karma, dass sie an Covid-19 erkrankt ist. Nun ist die deutsch-vietnamesischen Vloggerin mit 29 Jahren an der Lungenkrankheit Corona verstorben. Die junge Frau wurde bekannt, weil sie in Vietnam an der dort ansässigen Version von «Der Bachelor» teilgenommen hat.Die Hamburgerin und ihr Verlobter Manu Henebeng teilten via soziale Medien den Verlauf der Lungenkrankheit. Karma, die mit bürgerlichen Namen Nguyen Tran Phuong Linh hieß, setzte sich bei ihren Instagram- und YouTube-Followern gegen Body Shaming ein und veröffentlichte unter anderem auch Beauty-Videos.VOX-Fernsehzuschauer kennen Brittanya ebenfalls. Sie war in der Sendung «Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?» zu sehen und kommentierte den Erziehungsstil verschiedener Eltern. „Ich finde keine Worte. Das Leben ist unfair. Mit dir aufzuwachsen hat so viel Spaß gemacht. Du hast mir so viel im Leben beigebracht. Das Leben ist kostbar. Wir sehen uns eines Tages wieder“, teilte der Bruder der Verstorbenen mit.