Drehstopp bei «The Flash» nach Corona-Fall

US-Fernsehen

Nach einem Corona-Fall am Set der «The Flash»-Dreharbeiten muss die Produktion auf unbestimmte Zeit pausieren.

Nach einem Bericht des amerikanischen Magazins Deadline gab es im Team, das an den Dreharbeiten für die The-CW-Seriebeteiligt ist, einen positiven Covid-19-Test, woraufhin die Produktion vorrübergehend eingestellt wurde. Ob es sich um einen Darsteller oder ein Crew-Mitglied handele, ist nicht bekannt. Nach Angaben der Produktionsfirma Warner Bros. Television liege ein asymptomatischer Krankheitsverlauf vor. Derzeit werden mögliche Anpassungen an den Drehplan geprüft, um die Dreharbeiten möglichst schnell wieder aufzunehmen.Wie lange die Drehpause dauern wird, ist derzeit nicht bekannt. Das Studio gab bekannt, dass Maßnahmen zur Kontaktverfolgung eingeleitet wurden und Personen, die Kontakt zur infizierten Person hatten, hätten sich in Quarantäne begeben. Die Dreharbeiten liefen in diesem Herbst ohnehin schleppend an, denn das örtliche Testlabor am Drehort Vancouver war im September überlastet, weshalb die ausgehandelten Drehvoraussetzungen unter Einbeziehung von regelmäßigen Covid-19-Tests nicht erfüllt war.Neben «The Flash» mussten in dieser Saison bereits andere Produktionen unterbrochen werden. Unter anderem pausiertenund. Auch Streaming-Serien wieundmussten die Arbeit ruhen lassen.