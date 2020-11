«Derrick» ermittelt wieder auf Heimatkanal ab Dezember

TV-News

Die international bekannteste deutsche Krimiproduktion darf nach zehn Jahren wieder auf dem digitalen Pay-TV-Sender gezeigt werden.

Der digitale Pay-TV-Sender Heimatkanal hat heute angekündigt, dass es die erfolgreiche Krimi-Seriewieder zurück ins deutsche Fernsehen bringt. Nach über 10 Jahren feiert die international bekannteste deutsche Krimiproduktion rund um Oberinspektor Stephan Derrick (Horst Tappert) und Inspektor Harry Klein (Fritz Wepper) mit ihren ersten 13 Folgen ihr Comeback auf Heimatkanal. Den Start macht „Derrick: Waldweg“ am Donnerstag, den 3. Dezember, um 21.05 Uhr.Eine Woche später folgt um die gleiche Uhrzeit „Derrick: Johanna“ und eine Woche darauf „Derrick: Stiftungsfest“. Danach dürfen die zwei Ermittler erst wieder am Mittwoch, den 30. Dezember kurz vor Silvester ab 22.00 Uhr auftreten mit „Derrick: Mitternachtsbus“.Heimatkanal ist ein Sender von Mainstream Media AG und ist in Deutschland via Kabel und Satellit über Sky, M7 und EntertainTV empfangbar. Als „Fernsehen mit Herz“ gemeinsam mit Romance TV und GoldStar TV ist er in Deutschland über die Prime Video Channels verfügbar und als eigene App über den Sky Ticket TV Stick betrieben und kann noch hierzulande über TV.de oder Zattoo empfangen werden.