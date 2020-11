«Vikings» & «Haus des Geldes» nur noch mittelmäßig, «The Crown» darf die Krone behalten

VOD-Charts

Die VOD-Charts stehen diese Woche unter dem Motto: Alles nur noch mittelmäßig.

Diese Woche können neun der zehn Plätze der VOD-Charts keine wirklichen Preise gewinnen. Trotz der neuen Folgen erreichtnur mit 1,83 Millionen Brutto-Reichweite eindeutig den letzten Platz heute, Gähnende Langeweile in den gähnenden Weiten des Weltraums? Die brutalenscheinen erschöpft und sinken von ihren vorherigen 3,84 Millionen auf 2,25 Millionen Reichweite und ergattern damit gerade mal den neunten Platz, wo die Daily-Soapmit den Wikingern gleichzieht und den achten Platz belegt.Die Dauer-Zombieapokalypseschafft es mit schwachen 2,74 Millionen Brutto-Reichweite auf den zweiten Platz, nicht mal dicht gefolgt von der Anwaltsserie und Dauerbrenner, die diesmal auf dem Podium mit 2,30 Millionen Reichweite gerade so Platz nehmen darf. Im großen und engen Mittelfeld saugt sich bis auf wenige tausend Brutto-Reichweite die Sitcommit 2,29 Millionen an den dritten Platz heran, aber erhält nur den undankbaren vierten Platz, dicht gefolgt mit dem gleichen Abstand die US-Seriemit 2,28 Millionen Brutto-Reichweite.Weit ist es gekommen, dass das allseits beliebte(«Money Heist») von seinen 3,00 Millionen letzte Woche auf 2,26 Millionen absinkt und damit gerade so den siebten Platz macht diese Woche, gleichziehend mit der bereits beendeten aber erfolgreichen Sitcom, die im Ranking sogar über ihr steht. Keine gute Woche für den Thriller. Aber mit einem geburtsrechtlichen Abstand des Adels gewinnt auch diese Woche das Historiendramamit überragenden 8,69 Millionen Bruttoreichweite diese Woche. In der zweiten Woche nach Start der vierten Staffel scheint der Erfolg ungebrochen, auch wenn einige Briten die historische Korrektheit der Serie schon mehrfach kritisierten. Nichtsdestotrotz reicht kein Kontrahent an die Leistung von «The Crown» heran, somit es die Krone vorerst behalten kann.