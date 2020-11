Pay-TV-Sender der Seven.One Entertainment Group ab sofort bei Amazon

Vermischtes

Die Sender ProSieben FUN, SAT.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS gesellen sich zu den Amazon Prime Video Channels.

Eine weitere Erweiterung der Vielfalt der Amazon Prime Video Channels entstand gestern, am 25. November. Die Pay-TV Sender der Seven.One Entertainment Group ProSieben FUN, SAT1. emotions und Kabel Eins CLASSICS sind nun im digitalen Channel Angebot buchbar. So erhält man Zugang zum Livestreaming des Senders sowie zahlreiche On-Demand-Inhalte in SD sowie HD.Zusätzlich erhält man durch das „Seven Entertainment Paket“ alle drei Sender für ein Paketpreis von 5,99 Euro pro Monat, wenn man diese in der bereits bestehenden Amazon Prime Mitgliedschaft hinzubucht. Man kann auch für 3,99 Euro die Sender einzeln abonnieren, aber der durchschnittliche Preis eines Amazon Prime Video Channels beträgt etwa 4,99 Euro, sodass dies ein attraktives Paket für die Angebote der Seven.One Entertainment Group ist.„Unsere Pay-TV Sender ProSieben FUN, SAT.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS stehen für hochkarätige Inhalte, etwa mit Serien-Premieren, Film-Klassikern oder Live-Übertragungen von Action- und e-Sports-Events – und damit für bestes Entertainment“, so Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution Officer Seven.One Entertainment Group. „Mit dem Start der drei Sender unter der Dachmarke Seven Entertainment haben Amazon Prime-Mitglieder die Möglichkeit, unsere Pay-TV-Sender in einem Paket zu buchen. Darüber hinaus erhöhen wir so die Reichweite unseres Pay-TV-Angebots über eine weitere Distributionsplattform.“