«The Masked Singer»: Finale mit 28,8 Prozent Marktanteil

Quotennews

Am Dienstagabend heimste die finale Show der dritten Staffel die beste Werte der Runde ein. An frühere Finals kommt die letzte Folge aber nicht heran.

Und der Gewinner vonist: Sarah Lombardi als Skelett. Darüber hinaus wurden noch die Prominenten Alec Völkel, Nelson Müller, Ben Blümel und Daniela Katzenberger/Lucas Cordalis enttarnt. Die von Matthias Opdenhövel moderierte Show erreichte am Dienstagabend 3,65 Millionen Fernsehzuschauer – und fuhr damit die höchste Reichweite der aktuellen Staffel ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 14,8 Prozent.Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern verzeichnete die Gesangsshow 2,07 Millionen, zum Start der Staffel wurde ein Hoch mit 2,03 Millionen Zuschauer erreicht. Der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 28,8 Prozent. Am vergangenen Dienstag setzte ProSieben die Show zwar aus, stattdessen lief sie allerdings am Montagabend. Die Reichweite stieg nach 3,01 auf 3,28 Millionen Zuschauer, es wurden 1,95 Millionen junge Zuschauer gemessen. Die bisher höchste Zielgruppen-Reichweite belief sich in der aktuellen Staffel auf 2,03 Millionen Zuschauer.Dennoch muss man ProSieben attestieren, dass «The Masked Singer» seine Halbwertszeit überschritten hat. Das Finale der ersten Staffel erzielte im Hochsommer 2019 4,34 Millionen Zuschauer, mit dem Finale der zweiten Runde sorgte man im Frühjahr 2020 für fabelhafte 5,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Auch an die 3,38 Millionen Umworbenen reicht man nun nicht mehr heran.Im Vorfeld gab esbei ProSieben. Die Show erzielte 1,23 Millionen Zuschauer, wovon 0,74 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag bei 8,4 Prozent bei den Jungen. Ab 00.35 Uhr wollten 0,94 Millionen Zuschauer nochsehen, das 0,50 Millionen Umworbenen vorweisen konnte. In der Zielgruppe fuhr die ProSieben-Sendung 24,1 Prozent Marktanteil ein.