Täglich grüßt die «Murmel Mania»

TV-News

RTL entwickelt momentan eine neue Spielshow, bei der sich alles um Murmeln drehen soll.

RTL hat noch nicht viele Informationen herausgegeben, über ihre neue entwickelte Spielshow. Nur, dass dort mehrere Prominente in zwölf Spielrunden gegeneinander antreten der „Murmel Champion“ zu werden, denn dort dreht und rollt sich alles um mehr als 1.000 kleine, farbige Kugeln. Es ist zwar noch kein fester Sendeplatz geplant, aber die Ausstrahlung soll unter der Woche um 20.15 Uhr laufen und im Laufe des ersten Halbjahres 2021 starten.Tatsächlich verspricht der Sender noch nicht viel, außer dass dort „wahnwitzige, abwechslungsreiche und nervenaufreibende“ Murmel-Bahnen aufgestellt werden, auf denen die Promis ihre Fingerfertigkeit einer Prüfung unterziehen müssen und dabei Punkte sammeln können. Scheinbar gewinnt der „Murmel Champion“ dann noch ein bestimmtes Preisgeld für eine wohltätige Organisation.Neben dem neuen Format «Die rote Kugel» auf VOX hat nicht nur die Mediengruppe RTL den Trend zur Kindheitserinnerung gefunden. Besonders im Netz existieren regelrechte professionelle aber nicht so ernst genommene Murmelrennen mit der „Marbula One“, der Anspielung an die Formel 1. Dort schauen zumeist hunderttausende bis Millionen Menschen zu, wie viele kleine bunte Kugeln einer vorher abgesteckte Bahn herunterkullern.