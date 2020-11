Starkes zweites Halbfinale bei «Ninja Warrior Germany»

Quotennews

Auch RTLZWEI zog nach dem Filmabend mit «The Dark Knight Rises» und «Final Score» eine positive Bilanz.



Vergangene Woche hatte das erste Halbfinale zu einem neunen Staffelbestwert beigeführt. 3,10 Millionen Zuschauer verfolgten die sportlichen Athleten, die um den Einzug ins Finale kämpften. Gute 10,1 Prozent Marktanteil resultierten daraus für den Sender. Auch bei den 1,77 Millionen 14- bis 49-Jährigen war das Interesse hoch, was eine starke Quote von 20,4 Prozent zeigte. Weitere 51 Teilnehmer versuchten nun im gestrigen zweiten Halbfinale einen von 25 Plätzen in der ersten Finalshow zu ergattern.Ganz so groß wie in eine Woche zuvor war das Interesse nicht mehr, 2,85 Millionen Fernsehende reichten allerdings für die zweitbeste Reichweite. Die Sehbeteiligung lag noch bei guten 9,4 Prozent. 1,53 Millionen Weberelevante ergatterten außerdem hohe 18,4 Prozent.kam ab 23.00 Uhr nur noch auf ein Publikum von 0,96 Millionen sowie 0,55 Millionen Jüngeren. Auf dem Gesamtmarkt bedeutete das maue 5,4 Prozent, in der Zielgruppe waren zumindest annehmbare 10,0 Prozent möglich.Der Schwestersender RTLZWEI überzeugte hingegen mit dem Superheldenfilm. 1,17 Millionen Actionfans verbuchten einen starken Marktanteil von 4,1 Prozent. Auch bei den Umworbenen kam man mit einer Reichweite von 0,61 Millionen Menschen auf ein hohes Ergebnis von 7,7 Prozent. Auch der Filmpunktete im Anschluss bei 0,44 Millionen Zuschauern. Hier war sogar eine Steigerung auf noch bessere 4,4 Prozent möglich. Die 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen lagen mit einer Quote von 5,0 Prozent genau im Senderschnitt.