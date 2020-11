ZDF: Ein Bestwert nach dem anderen

Quotennews

Der Aufwärtstrend bei «Die Chefin» und «SOKO Leipzig» ist noch lange nicht gestoppt. Auch die «heute-show» und das «ZDF Magazin Royale» präsentierten wich wieder von ihrer besten Seite.



eröffnete wie gewohnt sehr stark den Freitagabend im ZDF . Nach der enormen Reichweite von zuletzt 6,38 Millionen Fernsehenden erzielten in dieser Woche nun 6,52 Millionen Menschen einen neuen Zuschauerrekord. Der Marktanteil von starken 19,1 Prozent erhöhte sich außerdem auf bessere 19,8 Prozent. Genau wie in der Vorwoche waren 0,62 Millionen Jüngere an der Krimiserie interessiert. Der Marktanteil steigerte sich allerdings von 6,8 Prozent auf gute 7,2 Prozent.Um 21.15 Uhr schloss sichmit dem nächsten Bestwert an. Das Programm verfolgten 5,59 Millionen Zuschauer, eine Woche zuvor waren es 5,54 Millionen. Die Sehbeteiligung lag weiterhin bei hohen 17,6 Prozent. 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige erhöhten sogar auf 7,6 Prozent. Auch demwurde großes Interesse entgegengebracht. 4,67 Millionen Fernsehende und 0,96 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten die aktuellen Neuigkeiten. Hier wurden gute 16,4 sowie sehr hohe 11,6 Prozent eingefahren.Dieab 22.30 Uhr begeisterte noch 4,98 Millionen Zuschauer und fuhr starke 20,0 Prozent ein. Mit 1,44 Millionen Jüngeren waren so viele Interessenten vertreten wie zuletzt Anfang Mai. Dies spiegelte sich auch in einer herausragenden Sehbeteiligung von 19,3 Prozent wider. Daslag insgesamt mit 2,42 Millionen Fernsehenden recht konstant bei den Werten der Vorwoche. Hier wurden solide 12,7 Prozent ermittelt. Die Jüngeren erhöhten auf die bislang höchste Reichweite von 1,03 Millionen Menschen. Der Marktanteil befand sich weiterhin bei ausgezeichneten 17,4 Prozent.