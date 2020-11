«Beutolomäus und die vierte Elfe»: Zauberhafte Weihnachten

TV-News

Mit Hanna Plaß und Wayne Carpendale starten die Dreharbeiten zu «Beutolomäus und die vierte Elfe», ein zauberhafter Weihnachtsfilm ist vorprogrammiert.

ist seit Jahrzehnten der einzig wahre Geschenkesack und gleichzeitig bester Freund des Weihnachtsmanns. Im KiKA-Advents- und Weihnachtsprogramm ist der sympathische Festtagshelfer nicht wegzudenken. Ab dem 1. Dezember startet die Advents-Serietäglich um 18:00 Uhr. Im KiKA-Player sind die Folgen jederzeit abrufbar. Die Dreharbeiten zu dem weihnachtlichen Format starteten aktuell.In den Hauptrollen werdenals Weihnachtsmann undals Stimme des Beutolomäus vertreten sein.übernimmt die Rolle der Rosalinde. In anderen Rollen treten unter anderem Ramona Krönke, Annette Strasser oder Anna Fischer auf.Inhaltlich steht die Freude über das bevorstehende Weihnachtsfest klar im Zentrum. Weihnachtsmann Sascha und Beutolomäus sind aufgrund der noch vollen Aufgaben-Liste in heller Aufregung. Unruhe bringt eine neue, eine vierte Elfe in die Vorbereitungen. Rosalinde (Hanna Plaß) kommt zu den bisher drei Elfen hinzu und stellt die jüngste Schwester der drei Elfen dar. Aus Wut über einen alten Streit und die missglückte Versöhnung spricht Rosalinde einen Wut-Fluch in Richtung ihrer Schwestern und des Weihnachtsmanns aus.Plötzlich sind alle wieder Kinder und die Elfen verlieren ihre Zauberkraft. Eine Katastrophe bahnt sich an, da so das Weihnachtsfest keinesfalls vorbereitet werden kann. Beutolomäus versucht sofort einzuschreiten und spannt ausgerecht Ruprecht, einen ehemaligen Widersacher vom Weihnachtsmann ein, sich um die Kinder zu kümmern. Derweilen muss Beutolomäus einen Weg finden, den Fluch zu brechen.