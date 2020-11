ViacomCBS arbeitet an Post-Corona Arbeitsstrategie

Wirtschaft

Dabei sollen ab 2021 etwa 70 Prozent der Arbeiter teilweise von Zuhause arbeiten können.

ViacomCBS hat nun seinen Plan zu einer Arbeitsstrategie öffentlich gemacht, wie es nach der weltweiten Corona-Pandemie weiter gehen soll, berichtet Variety, die eine interne Memo von CEO Bob Bakish erhalten haben. Dabei wurde ein Hybrid-Arbeitsmodell mit drei Stufen für mehr Flexibilität vorgestellt, um auch eventuell daraus einen finanziellen Vorteil zu ziehen. Währenddessen möchte das Unternehmen nach der Vereinigung von Viacom und CBS für die nächsten drei Jahre Synergien in Höhe von 750 Millionen US-Dollar erwirtschaften.In diesem Modell fallen die meisten in das Hybrid-Modell, in dem die Mehrheit, das sind etwa 70 Prozent der Belegschaft bzw. mehr als 20.000 Mitarbeiter, ihre Zeit teilweise im Office und teilweise daheim verbringen werden, was auch einen starken Rückgang von Miet- & Bürokosten verursacht. Hingegen gibt es dann auch die „On-Site Only“, die meistens aus dem Produktionsbereich kommen und entsprechend jeden Tag im Studio oder Büro sein müssen. Zuletzt gibt es dann noch die „Remote Only“, die tatsächlich vollständig Home-Office betreiben können, wie Bereiche aus der Technologie, die bereits vor Corona von Zuhause aus betrieben worden sind.Jedoch scheint diese Arbeitsorganisation noch in den Kinderschuhen zu stecken, wie Bakish in der Memo erwähnt und auch global umgesetzt werden soll. Ebenfalls ermahnt er die Mitarbeiter, dass dies keine direkte Rückkehr in die Büros bedeuten soll, sondern man frühstens 2021 mit einem Beginn dieses Modells rechnen darf.