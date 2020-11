Jennifer Garner und Zoe Saldana stoßen zu «The Adam Project»

Kino-News

Die beiden Schauspielerinnen stehen nun bei dem neuen Abenteuerprojekt neben der Hauptrolle von Ryan Reynolds.

Die Schauspielerinnen Jennifer Garner und Zoe Saldana wurden nun für den kommenden Action-Adventure Filmausgewählt, neben der Titelrolle von Ryan Reynolds zu stehen. Damit ergänzen sie das erste Projekt der Reynolds Gruppen Initiative, die durch ein selbstfinanziertes Diversitäts- und Integrationsprogramm People of Color helfen möchte.Die Handlung ist bisweilen noch unklar, aber in einigen Berichten soll es im neuen Streifen um einen Piloten (Reynolds) gehen, der durch rudimentäre Zeitreise-Technologie eine jüngere Version von sich treffen soll, um ein Mysterium zu lösen.Jonathan Tropper ist für das Drehbuch zuständig nach einem ersten Entwurf von Mark Levin, Jennifer Flackett und T.S. Nowlin. Ausführende Produzenten des Projekts sind Dan Levine und Dan Cohen für 21 Laps, George Dewey und Patrick Gooing für Maximum Effort, sowie Mary McLaglen, Josh McLaglen, Mark Levin und Jennifer Flackett. Die Produktionsfirma 21 Laps von Shawn Levy hat bereits andere große Netflix-Produktionen umgesetzt, wie «Stranger Things», «Unsolved Mysteries» und «Dash and Lily».