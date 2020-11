Pluto.tv rüstet mit sechs Weihnachtssendern auf

Vermischtes

Um besinnliche Feiertage zu ermöglichen erweitert der Free-TV-Streamingdienst im Dezember massiv sein Angebot mit weihnachtlichen Musik-, Kinder-, Serien- & Filmsendern.

Direkt zum Start der vorweihnachtlichen Zeit gibt der Free-Streaming-TV Dienst pluto.tv bekannt, ein halbes Dutzend an saisonalen Weihnachtssendern zu starten. Am 16. November starteten bereits MTV Christmas Songs, Nick Christmas und Pluto TV Christmas und am 1. Dezember starten Pluto TV Mistletoe, Fireplace und Holiday Lights in die besinnlichen Feiertage. Alle Channels sind auch via der Pluto TV App, dem Browser oder unter pluto.tv verfügbar.MTV Christmas Songs verzaubert mit seinen 65 Weihnachtshits die Zuschauer rund im die Uhr, während Nick Christmas die bekannten Weihnachtsepisoden der Kinder-Stars wie «Spongebob Schwammkopf» oder «Big Time Rush» ausstrahlt. Pluto TV Christmas fokussiert sich dabei auf die speziellen weihnachtlichen Serienspecials wie von «Ice Pilots», «Viva La Bam» oder Filme wie «Mein Nachbar der Weihnachtsmann».Pluto TV Mistletoe steht ganz in seinem eigenen Namen und zeigt romantische Weihnachtsfilme von Paramount und Marvista wie «Ein Weihnachtswunder als Zugabe» oder «Mistelzweige küsst man nicht». Holiday Lights zeigt rund um die Uhr die farbenfrohesten Weihnachtsbeleuchtungen für alle Lichtketten-Fans. Und wer keinen eigenen Kamin zu Hause hat, darf sich an das virtuelle Feuer von Pluto TV Fireplace setzen, welches 24/7 sein knisterndes Feuer an die Zuschauer bringen will.