3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche beschäftigen sich die Quotengeheimnisse mit der deutschen Politik.

Im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz inklusive der Bundeskanzlerin äußerten sich Dr. Angela Merkel und die zwei Vorsitzenden der MPK, Michael Müller und Markus Söder, zu den aktuellen Corona-Entwicklungen. Die rund 22-minütige Sondersendung am Montag im Ersten erreichte 3,67 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent. Mit 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Das Erste 7,7 Prozent Marktanteil.Der lineare Nachrichtensender der Axel Springer SE, WELT , setzte am Montag ebenfalls auf den Corona-Gipfel. Im Timeslot zwischen 17.00 und 20.00 Uhr verzeichnete der Sender 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Mitbewerber ntv erreichte zur selben Zeit nur 1,8 Prozent. WELT freute sich darüber, dass in der Spitze 8,7 Prozent Marktanteil erzielt wurden.Bereits am Sonntag setzte sich Jörg Schönenborn mit Miariam Lau (Die Zeit), Ranga Yogeshwar (Journalist), Heike Schmoll (FAZ) und Thomas Vitzthum (Welt) zusammen, um über den Corona-Impfstoff zu diskutieren. Der «Presseclub» war mit 1,03 Millionen Zuschauern einmal mehr ein Flop, der Marktanteil lag bei siegen Prozent. Beim jungen Publikum musste man sich sogar mit drei Prozent zufriedengeben.