«The Voice of Germany»: Mehr Zuschauer, aber schwächere Quoten

Quotennews

Dahingegen überzeugte «Das große Backen» am Vorabend auf voller Linie und sicherte sich einen neuen Staffelrekord.



Runde drei der Battles stand beiin Sat.1 am Sonntagabend auf dem Programm. Am Ende müssen die Teamcoaches selbst die Entscheidung treffen, wer die Castingshow verlassen muss. In der Vorwoche ging es für die Quoten wieder nach oben auf gute 8,0 Prozent bei einem Publikum von 2,56 Millionen Zuschauern. Auch die 1,28 Millionen Umworbene waren mit einem starken Marktanteil von 13,1 Prozent sehr gut vertreten.In dieser Woche gelang dem Sender wiederum eine Steigerung der Reichweiten. So landetet man diesmal bei 2,60 Millionen Fernsehzuschauern beziehungsweise 1,34 Millionen Jüngeren. An den Marktanteilen war dies jedoch nicht zu erkennen. Auf dem Gesamtmarkt ging die Quote auf gute 7,8 Prozent zurück, was dem schwächsten Wert der Staffel entsprach. In der Zielgruppe erreichte man starke 12,8 Prozent Marktanteil. Auch dies war eine leichtere Verschlechterung, jedoch nicht der niedrigste Wert.Am Vorabend punktete hingegenmit dem Thema „England“. Typisch britische Köstlichkeiten mussten die verbleibenden Teilnehmer zaubern. Der Sender wurde dafür mit einem neuen Staffelbestwert belohnt. 2,38 Millionen Fernsehende bescherten hohe 8,8 Prozent Marktanteil. Bei den 1,06 Millionen Umworbenen war eine Verbesserung um über drei Prozentpunkte auf ausgezeichnete 14,3 Prozent möglich.