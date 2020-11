Primetime-Check

Krimi oder Drama bei den Öffentlich-Rechtlichen? Comedy bei Sat.1 oder Action bei RTL?

Das Erste strahlte ab 20:15 Uhr die zweite Ausgabe vonvor 4,42 Millionen, davon 0,68 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, aus. Daraus resultieren Markanteile von 13,4 beziehungsweise 7,5 Prozent. Diebehielten im Anschluss noch 3,42 Millionen respektive 0,73 Millionen. Insgesamt sank der Marktanteil auf 11,6 Prozent. Bei den Jüngeren stieg er auf 8,5 Prozent. Eine alte-Ausgabe behielt ab 22:15 Uhr noch 2,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was zu 11,3 Prozent führte. Bei den Jungen schwand das Interesse und es blieben nur noch 0,33 Millionen dran. Ein Marktanteil von 4,8 Prozent war die Folge. Das ZDF setzte erneut aufund erreichte damit die größte Reichweite des Abends: 6,38 Millionen sahen zu. Davon waren 0,62 Millionen Jüngere.band danach noch 5,54 Millionen Zuschauer an sich, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 0,65 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 17,5 und 7,2 Prozent. Dasinformierte ab 22 Uhr 4,37 Millionen Menschen. Der Gesamtanteil betrug 15,6 Prozent. Ab 22:30 Uhr gab es eine neue Ausgabe von der, die die Reichweite auf 4,96 Millionen Zuschauer insgesamt steigerte. Aus der jüngeren Gruppe sahen 1,29 Millionen zu. Die relative Sehbeteiligung belief sich auf 20,0 beziehungsweise 17,1 Prozent.RTL holte sich in der Zielgruppe mitden Abendsieg. Insgesamt generierte die Show eine Reichweite von 3,10 Millionen Zuschauern, wovon 1,77 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Dort lag die Quote bei starken 20,4 Prozent. Insgesamt wurden 10,1 Prozent gemessen. RTLZWEI setzte auf die beiden Spielfilmeundund unterhielt damit zunächst 1,25 Millionen und dann noch 0,69 Millionen Zuschauer. In der werberelevanten Gruppe schalteten 0,67 beziehungsweise 0,36 Millionen ein. Die Einschaltquote dort lag bei starken 7,7 und 7,4 Prozent. VOX zeigte drei Folgen. Es versammelten sich 0,78, 0,84 und 0,77 Millionen vor dem Empfangsgerät. In der Zielgruppe verfolgten die Dreifach-Folge 0,26, 0,29 und 0,22 Millionen, was zu mageren 2,8, 3,2 und 2,8 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren führte.ProSieben setzte zu Beginn des Abends aufund unterhielt damit 1,62 Millionen Science-Fiction-Fans insgesamt, davon 0,76 Millionen aus der Zielgruppe.behielt im Anschluss noch 1,12 Millionen Zuschauer. 0,46 Millionen wurden bei 14- bis 49-Jährigen gemessen. Die Gesamtmarktanteile lagen bei 5,2 am Anfang und bei 7,7 Prozent danach. Bei den Klassisch-Umworbenen wurden 8,7 und 10,1 Prozent gemessen. Sat.1 schaffte mitähnliche Werte ab 20:15 Uhr. Insgesamt verfolgten das Comedy-Format 1,13 Millionen Fans, was 3,6 Prozent Marktanteil entspricht. In der Zielgruppe generierte die Sender-Schwester exakt dieselben Werte wie ProSieben in diesem Zeitfenster: 0,76 Millionen und 8,7 Prozent.holte im Anschluss noch 0,83 Millionen Anhänger, wovon 0,48 aus der Zielgruppe waren. Dort sank der Wert auf 6,7 Prozent. Kabel Eins setzte zunächst auf zwei Folgenund unterhielte damit 0,67 und 0,72 Millionen Crime-Fans.steigerte diesen Wert zart auf 0,74 Millionen. In der Zielgruppe standen Einschaltquoten von 2,3, 2,5 und 3,3 Prozent zu Buche.