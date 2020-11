«Die Küstenpiloten» halten das Level

Quotennews

Ausgabe zwei von «Die Küstenpiloten» flog auf einem leicht höheren Level als die erste Ausgabe vor sieben Tagen. Vom Quotenradar verschwand sie wegen zu hoher Quoten aber deshalb nicht.

Das Erste zeigte die zweite Ausgabe der neuen Serieam Freitagabend. Vor sieben Tage sicherte sich die Blaue Eins damit 4,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Von den 14- bis 49-Jährigen sahen 0,55 Millionen zu. Die Markanteile betrugen gute 13,6 und leicht unterdurchschnittliche 6,2 Prozent. In dieser Woche fielen die Werte leicht erhöht, aber noch immer ähnlich aus. Den zweiten Akt der Drama-Serie verfolgten diesmal 4,42 Millionen Zuschauer, wovon 0,68 Millionen Jüngere waren. Insgesamt fiel der Marktanteil jedoch leicht auf 13,4 Prozent. In der jüngeren Gruppe stieg die relative Sehbeteiligung auf ordentliche 7,5 Prozent.Für dieim Anschluss interessierten sich noch 3,42 Millionen Neugierige, woraus ein Marktanteil von 11,6 Prozent entsprang. Bei den Jungen steigerte sich die Reichweite auf 0,73 Millionen und der Markanteil auf 8,5 Prozent. Eine Wiederholund desaus dem Jahre 1999 holte danach noch 2,56 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil sank leicht auf 11,3 Prozent. Mit dem älteren Krimi, der den Titel «Drei Affen» trug, verschreckte das Erste allerdings sein junges Publikum. Es blieben nur noch 0,33 Millionen dran. Die Quote sank auf 4,8 Prozent.Um 20 Uhr informierte traditionell diedie nachrichteninteressierten Deutschen. Es schalteten insgesamt 5,72 Millionen Zuschauer ein, was die zweitgrößte Reichweite des Tages war. Nurim ZDF war erfolgreicher. Der Gesamtmarktanteil betrug 17,6 Prozent für die Nachrichtensendung. Von den jüngeren Zuschauern sahen 1,54 Millionen zu, was einem Markanteil in dieser Gruppe von 17,3 Prozent entsprach.