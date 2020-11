Quotencheck

Beim Frauensender sixx lief in den vergangenen Wochen die sechste Staffel der Serie «Younger».

Vom früheren Erfolgsproduzenten Darren Star kommt die US-Serie, die seit über fünf Jahren beim US-amerikanischen Fernsehsender TV Land ausgestrahlt wird. Die Serie ist mit Sutton Foster, Debi Mazer, Miriam Shor, Nico Tortorella, Lizzie McGuire und Hilary Duff besetzt. Nachdem sixx zwischen 8. und 30. September die fünfte Staffel wiederholte, folgte im Oktober die Erstausstrahlung der zwölf neuen Episoden.Am Dienstagabend holten „Der Glasthron“ und „Kein Griff ins Klo“ 0,05 und 0,06 Millionen Zuschauer, die zwei Episoden verzeichneten ab 23.25 Uhr 0,4 und 0,7 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 0,04 und 0,05 Millionen Zuschauer, die Marktanteile könnten mit 1,0 und 1,7 Prozent nicht unterschiedlicher ausfallen. In der zweiten Woche wurden nur noch schlechte 0,6 und 0,4 Prozent Marktanteil ermittelt.Bei den Werberelevanten sanken die Ergebnisse auf 0,03 und 0,01 Millionen Zuschauer. Bei allen Zuschauern sicherte sich „Unschuldig?“ und „Mercury“ 0,03 und 0,04 Millionen. Am 20. Oktober setzte sixx auf „Harte Konkurrenz“ und „Bewusstseinserweiterung“, die zwei Episoden verbuchten 0,09 und 0,07 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen in der dritten Woche bei 0,6 und 0,7 Prozent. Mit jeweils 0,06 Millionen Umworbenen holte die Fernsehstation mit der Serie 1,2 und 2,0 Prozent Marktanteil.Ende Oktober musste sixx wieder kleinere Brötchen backen, da nur noch 0,06 und 0,05 Millionen Zuschauer den Weg zur Serie fanden. Die Marktanteile lagen bei 0,4 und 0,5 Prozent, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte man 1,0 und 1,1 Prozent. Die Reichweiten bei den Umworbenen sanken auf 0,03 und 0,04 Millionen Zuschauer. Am 3. November erreichte «Younger» 0,9 und 0,5 Prozent in der Zielgruppe, die Reichweiten sanken auf 0,04 und 0,02 Millionen. Beim Gesamtpublikum standen 0,08 und 0,04 Millionen Zuschauer auf der Uhr.Das Staffelfinale, das Dienstag, den 10. November, ab 23.25 Uhr gesendet wurde, erreichte 0,06 sowie 0,03 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei nur 0,4 und 0,3 Prozent. Bei den werberelevanten Zuschauern sorgte man für 0,04 sowie 0,02 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 1,0 und 0,8 Prozent.Die sechste «Younger»-Staffel verbuchte lediglich 0,06 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 0,5 Prozent. Mit 0,04 Millionen Umworbenen schnappte man sich ein Prozentpunkt. Die Wiederholung der fünften Runde verzeichnete im September noch eineinhalb Prozentpunkte, die Reichweiten blieben bei Jung und Alt identisch.