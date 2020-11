Jahresrückblick mit Jauch nun noch länger

TV-News

Ganze 30 Minuten erhält «Menschen, Bilder, Emotionen» mehr und läuft damit bis Mitternacht.

Mit und ohne Jahresrückblick wird sich jeder an dieses Jahr 2020 wohl erinnern. Trotzdem erhält der Jahresrückblickmit Günther Jauch ab 20.15 Uhr nochmals 30 Minuten hinzu und läuft damit bis Mitternacht. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wird die Sendung ohne Publikum vor Ort stattfinden.Zum Thema Corona begrüßt Jauch den Virologen Hendrick Streeck, Gesundheitsminister Jens Spahn und Carola Holzner, besser bekannt als Doc Caro, die in den sozialen Medien über den Klinikalltag postet. Weitere Gäste sind Mick Schumacher, Helena Zengel, Tom Moore, Dagmar Turner und Howard Carpendale, die jeweils auch ihre Erlebnisse aus 2020 dem Zuschauer erzählen wollen.„Seit 25 Jahren blicke ich bei «Menschen, Bilder, Emotionen» gemeinsam mit meinen Gästen auf das Jahr zurück – noh nie in dieser Zeit wurde ein Jahr so sehr von einem Thema geprägt wie 2020 von der Ausbreitung des Corona-Virus.“, erzählt Jauch, „COVID-19 spielte eine massive Rolle in unser aller Alltag und hat das öffentliche Leben bestimmt. Doch neben den vielen schlechten Nachrichten in dieser Pandemie gab es auch Momente, die Mut gemacht haben: neu erwachte Solidarität unter Mitmenschen, den unermüdlichen Einsatz von Virologen, Ärzten und Pflegern im Kampf gegen das Virus – und viele Geschichten von berührenden Gesten, die Hoffnung in schwierigen Zeiten gespendet haben.“Auch andere Themen, wie der Anschlag in Hanau, die Präsidentschaftswahl der USA oder der Spendenlauf des 100-Jährigen Captain Tom und viele andere bewegende Geschichten werden in der Show ihren Platz haben, so Jauch.