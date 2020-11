«Hochzeit auf den ersten Blick» erhöht die Quoten in Folge zwei deutlich

Quotennews

Auch für den Serienabend bei ProSieben lief es so gut wie schon lange nicht mehr.



Der Auftakt zur ersten Primetime-Staffel vonerfolgte am vergangenen Mittwoch. Zwölf Singles gehen den Bund der Ehe ein, ohne sich davor je gesehen zusammen. Ob die Paare zusammenbleiben wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die Erfolgsquote der letzten sechs Staffeln liegt jedoch nur bei weniger als 20 Prozent. Die Folge in der Vorwoche kam bei einem Publikum von 1,57 Millionen Zuschauern auf durchschnittliche 5,8 Prozent. Bei den 0,70 Millionen Umworbenen war ein guter Marktanteil von 8,6 Prozent möglich.Der Sender erhöhte seine Reichweite mit der zweiten Ausgabe auf 1,79 Millionen Fernsehende und landete damit bei guten 6,2 Prozent. Auch die 0,80 Millionen Werberelevanten schnitten mit einer hohen Quote von 10,3 Prozent deutlich besser ab als noch in der Woche zuvor. Die Reportageab 23.05 Uhr hatte nicht so viel Erfolg und begeisterte nur 0,60 Millionen beziehungsweise 0,20 Millionen jüngere Zuschauer. Somit waren jeweils nur maue Marktanteile von 4,2 und 5,3 Prozent möglich.Auch für den ProSieben-Serienabend sah es an diesem Mittwochabend gut aus.startete mit 1,49 Millionen Zuschauern, so viele waren seit Mai nicht mehr dabei. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch bei den Umworbenen wurden somit gute 4,6 beziehungsweise 10,7 Prozent erreicht. Dieser starke Start bescherte aucheine Gute Reichweite von 1,28 Millionen. Die Quoten gingen nur leicht auf solide 4,2 sowie 9,4 Prozent zurück. Erstlag dann mit 0,77 Millionen Serienfans unter dem Senderschnitt. Hier verbuchte ProSieben annehmbare 3,5 und 7,0 Prozent.