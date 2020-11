Kathryn Hahn dreht mit Will Ferrell

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird bei «The Shrink Next Door» dabei sein.

Inspiriert von wahren Begebenheiten, die im gleichnamigen Podcast von Wondery und Bloomberg Media dokumentiert sind, wirdals eine düstere Comedy mit acht Folgen beschrieben, die der bizarren Beziehung zwischen dem Psychiater Dr. Isaac „Ike“ Herschkopf (Paul Rudd) und seinem langjährigen Patienten Marty „Marty“ Markowitz (Will Ferrell) folgt.Nun gehört Kathryn Hahn zum Ensemble der neuen Apple-Serie. Hahn wird Phyllis, Martys jüngste Schwester, verkörpern. Sie hat in der Vergangenheit in Projekten sowohl mit Ferrell als auch mit Rudd zusammen gearbeitet, darunter eine Rolle in der Erfolgskomödie «Anchorman». Sie trat auch in der vierten Staffel von «Parks and Recreation» an der Seite von Rudd auf.«The Shrink Next Door» stammt von Civic Center Media und wird gemeinsam mit MRC Television produziert. Michael Showalter ist als Regisseur an Bord, Georgia Pritchett schreibt die düstere Komödie. Pritchett, Rudd und Ferrell sind auch als ausführende Produzenten tätig.