Primetime-Check

Krimi oder Quiz bei den Öffentlich-Rechtlichen? RTL-Casting-Format oder ProSieben-Blockbuster? RTLZWEI-Reportage oder Sat.1-Spielfilm?

Im ZDF lief ab 20:15 Uhr. Das dreistündige Format lockte 4,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, wovon 0,87 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren. Das ergab einen Markanteil von 15,6 Prozent insgesamt und 10,3 Prozent bei den Jüngeren. Unterbrochen wurde die Quiz-Sendung vom, das 4,73 Millionen beziehungsweise 0,93 Millionen informierte. Der Mainzer Sender registrierte Marktanteile in Höhe von 14,8 und 10,6 Prozent. Das Erste setzte zu Beginn des Abends aufund unterhielt damit 6,16 Millionen Zuschauer. Daraus ergab sich ein Marktanteil von 18,6 Prozent. Beim jungen Publikum wurde eine Reichweite von 0,88 Millionen und eine Sehbeteiligung von 9,5 Prozent generiert. Auch im Ersten lief dann einvor 5,40 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil betrug 17,0 respektive 8,7 Prozent. Weiter ging es bei der Blauen Eins mit. Das zweite Krimi-Format des Abends behielt noch 3,11 beziehungsweise 0,25 Millionen Seher. Die Marktanteile beliefen sich ab 22:00 Uhr auf 11,8 und 3,4 Prozent.RTL startete mitin den Abend und lockte 3,65 Millionen Zuschauer insgesamt an. Aus der Zielgruppe waren 1,40 Millionen dabei. Der Marktanteil lag bei 11,4 Prozent. Die Einschaltquote bei den Umworbenen betrug 15,6 Prozent. Im Anschluss warim Programm. Die Comedy-Show holte eine Reichweite von 1,67 Millionen, davon 0,79 Millionen aus der werberelevanten Gruppe. Der Marktanteil sank auf 7,3 respektive 12,2 Prozent. VOX strahlte den vierten Teil der «Transporter»-Reiheaus. Der Film aus dem Jahr 2015 unterhielt 1,43 Millionen Actions-Fans, wovon 0,54 Millionen Jüngere waren. Die Quote belief sich auf 5,8 Prozent in der Zielgruppe. Danach ging es mitvor 1,00 Millionen weiter. Das Publikum bestand aus 0,49 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die relative Sehbeteiligung stieg auf 7,9 Prozent. RTLZWEI versendete. Die Reportage sahen 0,24 Millionen Zuschauer insgesamt.verfolgten danach noch 0,43 Millionen. Der Münchner Sender registrierte in der Zielgruppe zunächst einen Marktanteil von unterirdischen 1,1 Prozent, danach lag der Wert bei 3,0 Prozent.Bei ProSieben gab es das Blockbuster-Doppel ausundzu bestaunen. Der Film mit Sandra Bullock ergatterte zur besten Sendezeit nur 0,69 Millionen Zuschauer, darunter 0,38 Millionen aus der Zielgruppe. Damit holte die Rote Sieben einen Marktanteil von enttäuschenden 2,1 Prozent insgesamt und mauen 4,2 Prozent in der Zielgruppe. Der Action-Film mit Bradley Cooper in der Hauptrolle behielt danach noch 0,56 Millionen. Der Zielgruppenanteil verbesserte sich auf 5,8 Prozent. Sat.1 setzte ebenfalls auf zwei Spielfilme.begeisterte ab 20:15 Uhr 1,85 Millionen Menschen. 1,06 Millionen stammten aus der jungen Zuseherschaft. Dort betrug die Einschaltquote sehr gute 11,5 Prozent.holte danach noch ein 0,80-millionenköpfiges Publikum. Der Zielgruppenanteil sank auf 7,4 Prozent. Kabel Eins versendete zwei Folgen, die 0,61 und 0,75 Millionen anlockte. Eine Folgehatte im Nachgang eine Sehbeteiligung von 0,61 Millionen. Die Marktanteile der Klassisch-Umworbenen lagen bei 2,7, 3,8 und 3,6 Prozent.