Sky nun sogar auf den Next-Gen-Konsolen

Vermischtes

Das kam unerwartet: Sky hat nun angekündigt, dass ab dem Verkaufsstart der Next-Generation-Konsolen der Xbox Series X und Xbox Series S und der Playstation 5, jeweils Sky Ticket verfügbar sein wird und damit die Zuschauer eine große Anzahl an Serien und Blockbustern genießen können.Anfang macht die Xbox Series X und S am 10. November, gefolgt von der Playstation 5 am 19. November. Man muss lediglich sich auf der jeweiligen Konsole auf der Sky-Ticket-App einloggen und zur eigenen persönlichen Geräteliste hinzufügen und schon hat man Zugriff auf die exklusiven Inhalte von Sky Ticket.Im November sind das Serien wie «Hausen», «The Third Day» oder Blockbluster wie «Bad Boys For Life» ► . Auch Sportfans dürfen den Live-Sport mit der Fußball-Bundesliga, der UEFA Champions League oder der Formel 1 und vielen anderen Sportarten auf ihrer Next-Gen Konsole verfolgen. „Playstation 5 sowie Xbox Series Series X und S setzen neue Standards für Home Entertainment.“, so Charli Kumar, Senior Vizepräsident von Sky Ticket, Sky Deutschland.