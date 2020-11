ESPN streicht 500 Stellen

Wirtschaft

Mit dem gesparten Budget möchte man neue Ideen umsetzen.

Die Sport-Tochter von Disney, ESPN, teilte am Donnerstag mit, dass die Sportmedien-Abteilung 500 Stellen streichen werde. 300 Mitarbeiter müssen langfristig gehen, 200 unbesetzte Stellen werden abgebaut. Dieser Schritt erfolgt, um Ressourcen für Streaming, digitale und andere Arten von Videoerlebnissen freizusetzen, die für die neuen Möglichkeiten der Fans, sich mit Sport zu beschäftigen, entwickelt wurden.Das Sportmedien-Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bereits massive Kürzungen vorgenommen, da die traditionellen Einschaltquoten und Abonnentenzahlen gesund sind, sagte ESPN-Chef Jimmy Pitaro in einem am Donnerstag veröffentlichten Memo an die Mitarbeiter. „Wir haben jedoch einen Wendepunkt erreicht. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Wandel vollzieht, erfordert große Dringlichkeit, und wir müssen nun den Sportfans auf unzählige neue Arten dienen“, so Pitaro.ESPN lebt seit Jahrzenten von den überhöhten Gebühren, die es von den Kabel- und Satellitenbetreibern erhält, die die Sportsender übertragen. Doch da immer mehr Fans ihre Bindung an das traditionelle Fernsehen verlieren, beginnen auch ESPN Abonnenten wegzubrechen. Aus diesem Grund wolle man mehr in Streaming investieren.