TV-News

Beim TV-Sender Sat.1 Gold wird es Ende November wieder tierisch.

Mithat Sat.1 Gold eine Doku-Soap im Programm, die deutsche Zuschauer an die Zoogeschichten im Ersten erinnert. Das Format blickt hinter die Kulissen des britischen Chester Zoos, in dem über 20.000 Tiere ein Zuhause gefunden haben. Mit Hilfe eines aufwendigen Film-Equipments wurden monatelang faszinierende Eindrücke eingefahren, die einem normalen Besucher verborgen bleiben.«The Secret Life of the Zoo» ist eine Produktion von Blast! Films für Channel 4. Die ersten fünf Staffeln wurden von Olivia Colman gesprochen, die in «The Crown» die Hauptrolle sprach. Danach übernahm Tasmin Greig diese Rolle. Beide Frauen sind allerdings in der deutschen Version durch einheimische Sprecher ausgetauscht worden.Sat.1 Gold beginnt mit der Wiederholung ab Donnerstag, den 26. November, um 20.15 Uhr. Pro Woche werden drei Episoden gesendet. Man beginnt zunächst mit dem Weihnachtsspecial der zweiten Staffel, ehe Ausgaben aus der dritten Runde kommen. Im Anschluss setzt die Fernsehstation aufÜbrigens: Die Episoden, die Sat.1 Gold nun wiederholt, feierten erst im Mai und Juni 2020 im deutschsprachigen Fernsehen Premiere.