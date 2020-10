Peacock setzt «Brave New World» ab

US-Fernsehen

Die Schwesterfirma Universal Content Productions versucht das Projekt zu verkaufen.

Das Science-Fiction-Dramaist bereits nach einer Staffel Geschichte. Das Studio der Serie, Universal Content Productions, versucht nun, das Format an andere Firmen zu veräußern. Die von David Wiener entwickelte Serie war Teil von Peacocks ursprünglicher Markteinführung und zum Zeitpunkt des Starts im Juli die einzige fiktionale Serie.In «Brave New World» stehen Alden Ehrenreich als John the Savage, Jessica Brown Findlay als Lenina Crowne, Harry Lloyd als Bernard Marx, Kylie Bunbury als Frannie Crowne, Nina Sosanya als Mustafa Mond, Joseph Morgan als CJack60/Elliot, Sen Mitsuji als Henry Foster, Hannah John-Kamen als Wilhelmina "Helm" Watson und Demi Moore als Linda vor der Kamera.Die Serie wird von UCP in Zusammenarbeit mit Amblin Television produziert und Wiener, Owen Harris und Grant Morrison gehören zusammen mit den Co-Präsidenten von Amblin Television, Darryl Frank und Justin Falvey, zu den ausführenden Produzenten. Wiener fungiert auch als Showrunner.