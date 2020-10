Amazon Prime Video startet «BILD.Macht.Deutschland?»

Vermischtes

Ab dem 18. Dezember ist die Doku-Serie über BILD, welche hinter die Kulissen der Redaktion blickt, auf Prime Video verfügbar.

Mit der neuen Amazon Original Doku-Serie «BILD.Macht.Deutschland?» erhält man in sieben Folgen einen Einblick in die Redaktion von Deutschlands bekanntester und größter Medienmarke, in welcher ein BILD-Reporter auf der Suche nach Schlagzeilen begleitet wird. Die sieben Episoden stehen ab dem 18. Dezember exklusiv bei Amazon Prime Video zum Streamen bereit. Mit der Doku-Serie gelang es damit erstmals, in der über 65-jährigen Geschichte von BILD, einen umfassenden Zugang zum Universum der Medienmarke von einem unabhängigen Produktionsteam zu bekommen. Aber da stellt sich die Frage: Warum jetzt?"Keine andere Publikation polarisiert in Deutschland so stark wie die BILD. Mit «BILD.Macht.Deutschland?» geben wir unseren Prime-Mitgliedern erstmals einen authentischen Einblick in den Redaktionsalltag dieser so streitbaren wie umstrittenen Medienmarke. Die Redakteure nehmen uns mit bei ihrer täglichen Arbeit, den journalistischen Herausforderungen im BILD-Universum sowie bei den Interaktionen mit den wichtigsten Entscheidern Deutschlands in diesem herausfordernden Jahr 2020.", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Prime Video Deutschland.Die Serie fängt Momente wie hitzige Konferenzen, investigative Recherche-Aktionen, die Herausforderung insbesondere der gedruckten Zeitung in der Corona-Krise bis hin zu Treffen mit Deutschlands wichtigsten Politikern ein. Sie beleuchtet die redaktionellen Prozesse innerhalb von BILD, wie die Reporter Informationen recherchieren und ihr Verhältnis zu Entscheidern aus Politik und Gesellschaft. Gleichzeitig wird auch einen Blick auf die Menschen hinter den Schlagzeilen geworfen. In Interviewsequenzen sprechen zudem BILD-Entscheider wie Chefredakteur Julian Reichelt oder der stellvertretende Chefredakteur Paul Ronzheimer über ihre Sicht auf aktuelle Themen und Kontroversen.