Jon Stewart bekommt Apple-Show

US-Fernsehen

Der ehemalige «Daily Show»-Moderator entwickelt eine neue Sendung.

AppleTV+ hat es geschafft: Die Streamingabteilung des Apfel-Konzernes hat Jon Stewart unter Vertrag genommen. Stewart entwickelt mit seinem Unternehmen Busboy Productions, das mit Apple einen Exklusivvertrag abgeschlossen hat, eine neue Sendung zum politischen Zeitgeschehen. Apple hat bereits mehrere Staffeln der neuen Show bestellt. Die neue einstündige Sendung wird in jeder Folge ein monothematisches Thema behandeln.Jedes Thema soll Teil der aktuellen nationalen Ereignisse, aber auch Stewarts anwaltschaftlicher Arbeit sein. Zusätzlich wird zu jeder Ausgabe ein begleitender Podcast angeboten. Neben der Moderation wird Stewart die Produktion durch seine Firma leiten. Der ehemalige HBO-Chef Richard Plepler wird auch über seine EDEN Productions produzieren, die erst vor kurzem einen Vertrag mit Apple abschloss. Stewarts langjähriger Manager James Dixon gehört auch zu den Produzenten.Es ist nicht das erste Mal, dass Stewart seit seinem Abschied von «The Daily Show» eine Rückkehr in die Welt der Nachrichten plant. Zuvor hatte er einen Vertrag mit HBO abgeschlossen, in dessen Rahmen er neben anderen Projekten auch eine aktuelle Kurzform-Animationsserie erstellen wollte, die jedoch letztlich verworfen wurde.