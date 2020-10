Bravo baut «Top Chef» aus

US-Fernsehen

Im kommenden Jahr dürften erstmals Amateure in der Show auftreten.

Der Kabelsender Bravo hat grünes Licht fürgegeben, die neue Show wird von der langjährigen «Top Chef»-Jurorin Gail Simmons moderiert. Die Produktion der Show beginnt Ende dieses Monats in Portland, Ore, wo die nächste Staffel von «Top Chef» unter Corona-Auflagen gefilmt wurde. Das Spin-Off wird in einer ähnlichen Produktionsumgebung produziert und wird im nächsten Jahr Premiere haben.In jeder Episode von «Top Chef Amateurs» treten zwei Köche im Duell-Stil gegeneinander an, und zwar in berühmten Wettkämpfen aus früheren Staffeln des Mutterformats. Ehemalige «Top Chef»-Stars kehren ebenfalls zu sehen sein. Unter anderem Richard Blais, Jennifer Carrol, Melissa King oder Dale Tande.«Top Chef Amateure» ist der jüngste Ableger der mit einem Emmy ausgezeichneten Bravo-Show und wird von Magical Elves produziert. Casey Kriley, Jo Sharon, Doneen Arquines, Hillary Olsen, Zoe Jackson und Gayle Gawlowski fungieren als ausführende Produzenten.